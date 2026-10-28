Portaba elemento contundente: Los detalles que dio Deportes Concepción sobre agresión a jugadores

Los Lilas informaron que un sujeto ingreso al centro de entrenamiento y golpeó a jugadores y funcionarios. “El agresor fue retenido por integrantes de nuestra institución”, agregaron.

Una violenta situación dio a conocer Deportes Concepción este martes, informando que un sujeto ingresó al centro de entrenamiento del club y agredió a jugadores y funcionarios.

Tras la derrota 3-1 ante La Serena por la Liga de Primera, Los Lilas mostraron su “total rechazo ante un grave hecho de violencia ocurrido”.

Uno de los aspectos que generó preocupación es que, además del primer equipo, las series formativas estaban desarrollando sus actividadaes en los Campos Deportivos de Nonguén.





Deportes Concepción dio detalles de violenta agresión

A través de un comunicado, el elenco del Biobío precisó que el individuo se identificó como hincha. “Portando un elemento contundente, ingresó a los campos deportivos agrediendo y golpeando a un integrante de nuestro staff, jugadores del plantel profesional y jugadores del fútbol formativo”.

“Ante esta situación, el agresor fue retenido por integrantes de nuestra institución y posteriormente entregado a personal de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente, dejándolo en condición de detenido”, agregaron.

Adicionalmente, Radio Cooperativa consignó que el arrestado mordió en la muñeca a un futbolista, aunque no hubo denuncia formal a pesar de ser consultado por personal policial.

Deportes Concepción catalogó de “inaceptables” estos hechos y apuntó que “no tienen cabida en el fútbol ni en ningún espacio de nuestra sociedad”.

“Expresamos nuestro total respaldo y solidaridad con nuestros colaboradores y jugadores afectados, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y la integridad de todos quienes forman parte de Deportes Concepción”, añadieron.