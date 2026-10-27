Terremoto en la B: Tribunal de Disciplina de la ANFP desafilió a San Marcos de Arica

La resolución amenaza con cambiar el desenlace de la Liga de Ascenso.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió este martes desafiliar a San Marcos de Arica , una resolución que amenaza con cambiar el desenlace de la Liga de Ascenso (Primera B).

A través de un comunicado, el ente disciplinario señaló que “la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, de seis votos contra uno, acoger la petición principal de la denuncia e imponer al club San Marcos de Arica la sanción de Desafiliación“.

Con esto se acoge la denuncia interpuesta por el Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a la cual se sumaron en calidad de terceros coadyuvantes los clubes Rangers de Talca, Unión San Felipe y Santa Cruz en contra del elenco ariqueño por incumplimientos de carácter administrativo.

Además, se informó que el Tribunal decidió rechazar la denuncia contra Deportes Puerto Montt.

Ante esta resolución, el conjunto nortino tiene cinco días para apelar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, la cual provoca un terremoto en el ascenso chileno ya que todos los partidos que San Marcos hubiere disputado o que le restaren por disputar, se contarán como perdidos por un marcador de 3-0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor.

Cambios en el desenlace del torneo de la B

Cobreloa quedó con 57 puntos en el liderato, y San Luis, por su lado, aseguró las tres unidades de la última fecha, ya que enfrentará al desafiliado San Marcos y por las reglas, ya está determinado el 3-0 a favor de los canarios.

Ante este escenario, San Luis llega con 57 puntos igualado con Cobreloa, pero los loínos pueden coronarse campeones con un empate. Si Cobreloa pierde en su último compromiso, puede haber un partido de definición por el título.

Del mismo modo, también cambia el panorama en la parte baja de la tabla: Con la desafiliación, se considera a San Marcos como descendido, salvando a todos los clubes que estaban en peligro de bajar: Rangers, Santa Cruz y Unión San Felipe.

Aún así, todo esto también quedará en manos de la Segunda Sala del Tribunal, siempre y cuando San Marcos realice la respectiva apelación.