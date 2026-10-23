Ministra Wulf tras rebaja de condenas a agresores sexuales de menores: “Este gobierno ha puesto en el centro a la infancia”

Tras conceder la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, ahora el Gobierno prepara un proyecto de ley contra la explotación sexual infantil.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, conversó con CHV Noticias abordó la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad.

En esa línea, la titular de la cartera señaló que “ este gobierno ha puesto en el centro a la infancia y lo que explicó el ministro de Justicia es que él está aplicando la ley”.

La secretaria de Estado sostuvo que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha explicado que las rebajas otorgadas por el Gobierno se otorgaron en el marco de la legislación vigente.





En ese sentido, destacó que la normativa cambió en 2022 y aseguró que esa modificación entrega garantías respecto de los delitos cometidos desde entonces.

“Gracias a Dios, esa ley cambió en el año 2022. Eso le tiene que dar tranquilidad a las familias, de que los delitos que se cometen desde el año 2022 en adelante no tienen esta rebaja de pena”, señaló.

Otro de los puntos abordados fue si el Ministerio de Desarrollo Social y Familia había sido informado antes de que se concedieran las rebajas de condena, considerando su responsabilidad en la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Nosotros no fuimos consultados de esta decisión, porque esta es una competencia del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en otro ámbito”, sostuvo.

Gobierno prepara proyecto contra la explotación sexual infantil

En medio de la controversia, María Jesús Wulf también adelantó que presentarán un proyecto de ley relacionado con la explotación sexual infantil en residencias.

“Nosotros estamos evitando que los niños se encuentren en residencias. Estamos, además, presentando un proyecto de ley en contra de la explotación sexual infantil“, sostuvo.

Finalmente, la ministra llamó a abordar la protección de la infancia como una tarea conjunta del Estado y pidió evitar que las diferencias políticas interfieran en las medidas destinadas a resguardar a niños, niñas y adolescentes.

Revisa aquí la entrevista completa con la ministra Wulf