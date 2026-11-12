El calor también afectará al sur: DMC emite alerta para 3 regiones por “evento de altas temperaturas extremas”
Se espera que los termómetros superen los 30° durante la tarde del sábado 14 de noviembre.
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile anunció una segunda alerta por altas temperaturas, la cual afectaría a la zona sur del país.
Las regiones afectadas son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan temperaturas sobre los 30° en la tarde del sábado 14 de noviembre.
Evento de altas temepraturas extremas
- Condición sinóptica: Alta subtropical
- Cuándo: Tarde del sábado 14 de noviembre del 2026
- Zonas que afecta: La Araucanía (valle y precordillera), Los Ríos (precordillera) y Los Lagos (precordillera)
- Observación: Este evento también afectará a la comuna de Valdivia