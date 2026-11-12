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El calor también afectará al sur: DMC emite alerta para 3 regiones por “evento de altas temperaturas extremas”

Se espera que los termómetros superen los 30° durante la tarde del sábado 14 de noviembre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile anunció una segunda alerta por altas temperaturas, la cual afectaría a la zona sur del país.

Las regiones afectadas son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan temperaturas sobre los 30° en la tarde del sábado 14 de noviembre.

Evento de altas temepraturas extremas

  • Condición sinóptica: Alta subtropical
  • Cuándo: Tarde del sábado 14 de noviembre del 2026
  • Zonas que afecta: La Araucanía (valle y precordillera), Los Ríos (precordillera) y Los Lagos (precordillera)
  • Observación: Este evento también afectará a la comuna de Valdivia

Mapa de zona afectada

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