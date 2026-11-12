El calor también afectará al sur: DMC emite alerta para 3 regiones por “evento de altas temperaturas extremas”

Se espera que los termómetros superen los 30° durante la tarde del sábado 14 de noviembre.

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile anunció una segunda alerta por altas temperaturas, la cual afectaría a la zona sur del país.

Las regiones afectadas son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se esperan temperaturas sobre los 30° en la tarde del sábado 14 de noviembre.





Evento de altas temepraturas extremas

Condición sinóptica: Alta subtropical

Alta subtropical Cuándo: Tarde del sábado 14 de noviembre del 2026

Tarde del sábado 14 de noviembre del 2026 Zonas que afecta: La Araucanía (valle y precordillera), Los Ríos (precordillera) y Los Lagos (precordillera)

La Araucanía (valle y precordillera), Los Ríos (precordillera) y Los Lagos (precordillera) Observación: Este evento también afectará a la comuna de Valdivia

Mapa de zona afectada