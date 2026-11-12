12/ 11/ 2026 14:52

Gobierno explica por qué aún no invoca la Ley de Seguridad a camioneros: “no hay desabastecimiento”

En entrevista con CHV Noticias, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó por qué el gobierno no ha invocado la Ley de Seguridad del Estado por el paro de camioneros después de tres días de paralizaciones. “Hoy día no hay una afectación grave a servicios esenciales, que es el presupuesto base para aplicar esa legislación”, afirmó. La autoridad señaló que los puertos siguen operando y que no se ha registrado desabastecimiento.