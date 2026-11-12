¡Anótalo en tu calendario! Esta es la esperada fecha de estreno de Pasapalabra en Chilevisión

Revisa cuándo debutará el renovado espacio de concursos, que volverá a las pantallas de Chilevisión con Diana Bolocco en la animación.

El rosco de Pasapalabra vuelve a apoderarse de las pantallas de la televisión chilena tras dos años de ausencia, en un regreso que estará marcado por emblemáticos juegos y pruebas de conocimientos.

Conducido por Diana Bolocco, este espacio promete traer de vuelta el espíritu familiar de las ediciones anteriores, partiendo con un pozo inicial de $20 millones que se irá acumulando episodio a episodio.

Cuándo es el estreno de Pasapalabra en Chilevisión

El concurso volverá con una escenografía renovada y una nueva imagen este domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas.

En esta instancia, los participantes y los televidentes podrán poner a prueba sus conocimientos con los siete juegos clásicos del programa: la pista musical, la memoria, letra a letra, todos contra todos, palabras cruzadas, deletrea y pistas que despistan, además de nuevas dinámicas.

Vuelve el premio más grande de la televisión chilena

Desde su estreno en enero de 2018, Pasapalabra se ha convertido en el espacio de concursos que más dinero ha puesto en juego en la pantalla chica.

Este hito se remonta a 2019, cuando el estudiante de pedagogía de Hualpén, Nicolás Gavilán, completó el rosco y se llevó el pozo más grande entregado en la televisión chilena con un premio de $396 millones.