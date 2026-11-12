Amalia Kassai compartió discurso con el que despidió a Sebastián Lelio: “Todo amor es urgente”

La actriz compartió el texto que repasó su historia de amor y con el que despidió al cineasta en la Cineteca Nacional. “Te amo por siempre y para siempre. Gracias por este viaje juntos”, expresó.

Amalia Kassai compartió este jueves el discurso íntegro con el que despidió a su pareja, el cineasta Sebastián Lelio, en su rito fúnebre realizado en la Cineteca Nacional, en Santiago.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz publicó diversos videos y fotografías que repasaron su la historia de su relación.

“Todo partió en un bar en Berlín, el Gloria bar (…) llegué al bar y conocí a Seba una noche de celebración del cine chileno en la Berlinale, era el 2013 o 2014, conversamos, nos reímos y me cayó bien“, comenzó diciendo.

“Pero a quién no le cayó bien Seba alguna vez, eso no es algo tan especial. No es novedad. Muy propio de como era, me sacó una foto con el letrero de neón de fondo, también le sacó a muchos de los que estaban ahí esa noche”.

Luego, continuó y expresó: “Si había algo que le gustaba además del cine, la poesía y el arte; era la fiesta y la música. Como a mí. Si pudiera poner en este momento un tecno bien duro, yo creo que se levantaría de su ataúd y lo bailaría con nosotros”.

“El amor recibido por ti y el que entregaste a través de tus películas al mundo. Sin historias dejamos de existir, pero elegiste que tus historias fueran protagonizadas por personajes que antes solían ser los secundarios en los típicos viajes del héroe. Y ahí está, entre tantas otras cosas, tu magia”.

“Todo amor es urgente, porque nos vamos a morir”

La intérprete continuó destacando la sensibilidad del cineasta: “Poner el ojo en las historias que no son las obvias, las fáciles de contar en este mundo marcado por sistemas de creencias y el deber ser”.

“Son historias que abren preguntas y dejan la tarea de seguir cuestionándose la existencia, el mundo en el que vivimos y sobre todo, cómo lo estamos habitando”, destacó.

“Te amo por siempre y para siempre. Gracias por este viaje juntos. Como lo dije cuando hicimos nuestro rito de amor, citando al gran poeta Zurita: ‘Todo amor es urgente, porque nos vamos a morir. Si tuviésemos la vida eterna por delante, no tendríamos necesidad del amor (…). El amor surge como la gran resistencia al hecho inminente de la muerte”, cerró.