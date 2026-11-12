Orgullo nacional: Astrofísica chilena es premiada en EEUU por defender los cielos del norte de Chile

La investigadora Bernardita Ried fue galardonada luego de liderar en 2025 una campaña a través de redes sociales en contra de la contaminación lumínica que generaría el proyecto INNA de la empresa AES Andes.

La astrofísica y divulgadora chilena, Bernardita Ried Guachalla, fue galardonada con el premio Dark Sky Defender 2026 en reconocimiento por su labor para proteger y generar conciencia sobre los cielos excepcionalmente oscuros del país.

La científica nacional fue destacada por DarkSky International, una reconocida organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que se dedica a promover una iluminación responsable con los cielos.

Ried fue galardonada luego de liderar en 2025 una campaña a través de redes sociales en contra del proyecto INNA de la empresa AES Andes y concientizando por la contaminación lumínica que acarrearía en el norte del país.





Premiada por defender los cielos

La chilena estudió en la Universidad de Chile, es doctora en física de la Universidad de Standford y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

En 2025, la doctora inició una campaña en redes debido a que la empresa AES Andes buscaba instalar un complejo industrial en las cercanías de los observatorios Paranal y Armazones, en el desierto de Atacama, zona que alberga algunos de los telescopios más importantes del mundo.

Ried se dedicó a difundir la preocupación de la comunidad científica respecto al impacto de la contaminación lumínica del proyecto, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de este tipo de cielos.

La investigadora consiguió instalar el tema en la agenda pública y coordinar una carta firmada por más de 3.300 astrónomos de todo el mundo, haciendo un llamado a proteger el patrimonio astronómico de Chile. Movimiento que consiguió, finalmente, el retiro del proyecto a inicios de 2026.