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Trump enfrenta revés tras la derrota republicana en el Congreso: apuntó a Irán y al alza de las bencinas

Soledad Agüero
Por Soledad Agüero

Periodista de CHV Noticias

Donald Trump sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas de medio término. Los republicanos perdieron incluso en bastiones tradicionales como Texas o Kansas, mientras los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras en el Congreso. La guerra en Irán y el costo de la vida aparecen entre las principales razones del voto de castigo contra Trump y ahora se instala la pregunta de qué pasará en los dos años que le quedan en la Casa Blanca.

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