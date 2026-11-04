04/ 11/ 2026 22:48

Trump enfrenta revés tras la derrota republicana en el Congreso: apuntó a Irán y al alza de las bencinas

Donald Trump sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas de medio término. Los republicanos perdieron incluso en bastiones tradicionales como Texas o Kansas, mientras los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras en el Congreso. La guerra en Irán y el costo de la vida aparecen entre las principales razones del voto de castigo contra Trump y ahora se instala la pregunta de qué pasará en los dos años que le quedan en la Casa Blanca.