Festival del Huaso de Olmué 2027 reveló su parrilla de artistas: ¿Quiénes se presentarán el viernes 15 de enero?

Chilevisión se prepara para dar inicio a una nueva edición de este certamen que reúne música, talento y humor en un mismo espacio. Conoce a continuación la parrilla de artistas que se presentarán en el evento.

Después de una década, Chilevisión volverá a transmitir el Festival del Huaso de Olmué en su edición 2027, con una parrilla de artistas de alto nivel que prometen entregar cuatro noches inolvidables.

Cantantes de diversas generaciones y estilos, junto a reconocidos humoristas, harán un show increíble que partirá el jueves 14 de enero y culminará el domingo 17.

¿Quiénes se presentarán el viernes 15 en El Patagual?

Illapu serán los encargados de abrir la noche del viernes 15 con sus clásicos, mientras que Tachuela Chico, Pastelito de Chile y Junior, traerán toda la alegría y talento circense.

Finalmente, la artista nacional Cami cerrará con broche de oro la segunda jornada del certamen folclórico más importante del país.





Revisa la parrilla completa del festival

Con un total de 16 shows, en su mayoría artistas nacionales, Chilevisión promete traer toda la cultura y tradiciones en esta nueva edición.

El jueves 14 de enero, Bombo Fica abrirá el certamen con lo mejor del humor, por otro lado, Los Pericos y el Llanero de Ñuble encantarán con su música.

Francisca Valenzuela, Javiera Mena y Maly Jorquera se tomarán el sábado 16 en una noche cargada de poder femenino.