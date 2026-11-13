Tres heridos “salieron eyectados”: así fue el choque del padre de Máximo Pavez en Lampa

El hecho terminó con la detención del familiar del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien conducía uno de los vehículos involucrados y, según los exámenes preliminares, manejaba en estado de ebriedad.

El Ministerio Público investiga un accidente de tránsito que dejó a tres integrantes de una familia lesionados en Lampa, en la región Metropolitana.

El hecho terminó con la detención del padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien conducía uno de los vehículos involucrados y, según los exámenes preliminares, manejaba en estado de ebriedad.

Detalles del choque que involucra a padre de Máximo Pavez

El fiscal jefe de Chacabuco, Gonzalo Álvarez, explicó que el hecho ocurrió cerca de la medianoche en un camino de la comuna.

El automóvil que conducía el imputado impactó por detrás a una carreta tirada por caballos , en la que viajaban dos adultos y una menor de edad.

A raíz del choque, los tres ocupantes “salieron eyectados del móvil en que se desplazaban, quedando con diversos tipos de lesiones”, señaló el fiscal.

La familia, residente de Lampa, fue atendida en distintos centros de salud de la capital.





Cómo se produjo la detención

Según el fiscal Álvarez, la llegada de los heridos a un centro de salud de Lampa alertó a Carabineros.

Los funcionarios acudieron al sitio del choque, donde el conductor seguía esperando. Para entonces, la carreta ya no estaba en el lugar.

Respecto de los exámenes de alcohol, Álvarez señaló que el resultado preliminar “califica dentro de la conducción en estado de ebriedad”. La cifra exacta de alcoholemia sigue siendo parte de la investigación.

“La detención fue declarada legal, ajustada a derecho, y a propósito justamente de la evolución del estado de salud de los afectados es que la Fiscalía solicitó que se amplíe la detención por el plazo de tres días, accediendo el tribunal a ello”, detalló el persecutor.

La audiencia de formalización quedó fijada para el lunes 16 de noviembre a las 11:00 horas.