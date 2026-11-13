Presidio perpetuo para exmilitar por matanza en dictadura: fue condenado como autor de 17 homicidios calificados

Marco Rodríguez Olivares, teniente coronel en retiro del Ejército, fue condenado por la ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.

Este viernes, se conoció que la ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, condenó a presidio perpetuo a un teniente coronel en retiro del Ejército.

Se trata de Marco Antonio Rubén Rodríguez Olivares , y la condena es por su responsabilidad como autor de 17 homicidios calificados perpetrados en octubre de 1973 en las Termas de Chihuío, comuna de Futrono, región de Los Ríos.

Las víctimas eran campesinos y trabajadores forestales del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, entre ellos un adolescente de 17 años.

Radio Bío-Bío indicó que, pese a tratarse de una sentencia de primera instancia, la magistrada ordenó el ingreso del condenado a prisión y que permanezca privado de libertad mientras avanza el proceso. La resolución consideró la gravedad de los hechos y la cuantía de la condena.





Matanza de Chihuío

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, desde septiembre de 1973 comenzaron las detenciones arbitrarias de trabajadores y campesinos de la zona, en el marco de la persecución política desplegada por la dictadura.

Tras un operativo en el que participaron más de 90 efectivos, se detuvo a trabajadores en Futrono, Curriñe y Chabranco.

Los 17 campesinos y trabajadores forestales fueron trasladados hasta las Termas de Chihuío, donde permanecieron amarrados con alambres en dependencias de la casa patronal de un fundo.

De acuerdo con el citado medio, durante la noche del 9 de octubre fueron sacados del lugar, conducidos hasta un sector boscoso y ejecutados mediante ráfagas de fusilería.

Tras permanecer unos días en el lugar, los cuerpos fueron enterrados clandestinamente en tres fosas comunes. Años más tarde, los restos fueron removidos por terceros no identificados, con el propósito de hacer desaparecer las evidencias del crimen.

Por esta razón, hasta ahora no ha sido posible establecer el paradero de los restos removidos ni entregar a sus familias la posibilidad de darles sepultura.