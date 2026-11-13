Subsecretario Pavez tras detención de su padre por choque: “No he tenido contacto con ninguna autoridad”

El subsecretario del Interior se refirió al accidente en el que estuvo involucrado su padre, y recalcó que en casos como este “lo que corresponde es la igualdad ante la ley”.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió este viernes a la detención de su padre por conducir en estado de ebriedad en horas de la madrugada en Lampa.

Según consignó Fiscalía, el imputado, Máximo Pavez Cerda estrelló su auto contra una carreta en la que iba a bordo una familia compuesta por dos adultos y un menor de edad, quienes salieros eyectados y se encuentran internados en distintos recintos hospitalarios de la capital.

Pavez se refirió al accidente poco después de conocerse la noticia, aclaró que no ha tenido contacto con su padre ni con autoridades, y aseguró que, en casos como este “lo que corresponde es la igualdad ante la ley”.





“Mi señor padre está involucrado en una situación vinculada a una detención por manejo en estado de ebriedad. Yo no he tomado conocimiento ni he tenido contacto con ninguna autoridad. Esto está en el ámbito de las instituciones y de la igualdad ante la ley”, comenzó diciendo el subsecretario.

En esa línea, añadió que “lo que corresponde es separar absolutamente las tareas del subsecretario de cualquier investigación vinculada a sus familiares por una situación que está siendo investigada. Mi padre está bien, aunque no he podido hablar con él“.

Para cerrar, sentenció que “apenas pueda voy a tomar contacto con mi padre, porque es mi papá, pero en ningún caso esto es un tema que tenga relación con la Subsecretaría ni con ninguna actividad vinculada al Gobierno, por lo tanto, lo que corresponde es que las instituciones funcionen”.