“Tuve un sangrado importante”: Gianella Marengo acudió a urgencias por nuevo hallazgo médico en medio de su embarazo

A Marengo le encontraron un pólipo endometrial, algo que desconocía y que no suele ser maligno, pero que puede hacer que sangre ocasionalmente. Su hijo está en buenas condiciones de salud.

Este viernes, Gianella Marengo preocupó a sus seguidores en redes sociales tras confesar que estuvo en la urgencia de una clínica en las últimas horas.

Esto debido a que la influencer, quien sufre de infartos de miomas, además tiene un pólipo endometrial, algo que desconocía.





¿Qué pasó con Gianella Marengo?

A través de su cuenta de Instagram, Gianella comentó: “Yo estaba muy tranquila porque ayer tenía control de rutina y estaba todo bien, pero hoy son cosas que pasan”.

En esa misma línea, expuso: “Yo tengo un pólipo; además de los miomas, tengo un pólipo que me enteré ahora en el cuello del útero”.

“Yo no las quiero asustar; todo lo contrario, quiero que sean precavidas como lo he hecho yo”, dijo Gianella, quien le recomendó a sus seguidoras buscar hospitales o clínicas que tengan urgencia ginecoobstétrica.

Respecto de lo que le ocurrió, Gianella mencionó: “Tuve un sangrado, un sangrado importante; no era uno pequeño como los anteriores. Yo sabía que estaba bien mi guagua y que se estaba moviendo, pero un sangrado merece una urgencia, merece una revisión urgente”.

La influencer explicó que se tomó la situación en calma y al llegar a la clínica le corroboraron que su bebé estaba bien: “Gracias a Dios, mi guagüín estaba ahí en todo, abrió la boca, lo vimos, está perfecto”.

Sobre el sangrado, este ocurrió porque el pólipo de Gianella se encuentra en el cuello del útero, cerca de sus genitales externos, lo que provoca que sangre de vez en cuando, según explicó.

Marengo ya había comentado en sus redes sociales que sufría de infarto de miomas, lo que ocurre cuando un tumor benigno en el músculo del útero se queda sin flujo sanguíneo suficiente, generando dolor agudo, según detalla SciELO Chile.

La lucha de Gianella con el infarto de miomas

Gianella, quien ya tiene cerca de 7 meses de gestación, ha atravesado varios episodios de dolor, por lo que confesó que ha ido cerca de 6 a 7 veces a la urgencia de la clínica.

Además, la influencer admitió que hubo una oportunidad en que el manejo de dolor se complejizó y el equipo médico no pudo hacer más por ella, por lo que “me pusieron hasta fentanilo a la vena”.

Aunque era una cantidad muy pequeña en comparación con lo que normalmente se utiliza, Gianella pudo sobrellevar mejor el proceso: “Este es un embarazo difícil, sin obviamente menospreciar los otros, pero me ha tocado power”.

Según expone Medline Plus, un pólipo endometrial o uterino “es un crecimiento benigno de tejido que se forma en el revestimiento interno del útero y sobresale hacia la cavidad uterina”.

“En su enorme mayoría son benignos, aunque un pequeño porcentaje puede presentar células premalignas o malignas, con mayor riesgo en mujeres tras la menopausia o con pólipos de gran tamaño”, concluyen.

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