13/ 11/ 2026 19:31

Por interrupción en las comunicaciones: Estados Unidos suspende todos sus vuelos a nivel nacional

Estados Unidos suspendió todos sus vuelos nacionales debido a una falla de comunicaciones que afecta a los centros de control del tráfico aéreo. La medida fue adoptada por Administración Federal de Aviación de la nación norteamericana (FAA). Es la tercera vez en la historia que ocurre esta situación en este país, ya que anteriormente se había producido en enero de 2023 tras una falla en el sistema de notificaciones para pilotos. Mientras que la primera vez había sucedido el 11 de septiembre de 2001 tras los ataques terroristas.