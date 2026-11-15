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¡Un partido de alto sabor! Vero Bianchi y Toby Vega sorprendieron con sabores únicos en La Divina Comida

Catalina Rebolledo
Por Catalina Rebolledo

Periodista Digital

La periodista deportiva y el exfutbolista cambiaron la cancha por la cocina para participar en La Divina Comida: Desafío Duplas, donde pusieron a prueba sus habilidades culinarias con un menú que también tuvo guiños al mundo del fútbol.

Entrada: Gol de táctica Sfija

Empanadas árabes

Ingredientes:

  • 500 gramos de carne molida 
  • ½ pimentón rojo en conserva
  • 1 cebolla  
  • ½ taza de cilantro 
  • 1 taza de pulpa de tomate o tomate triturado en conserva
  • ½ cucharadita de comino
  • 8 masas para empanadas 
  • Aceite de oliva
  • Sal 
  • Pimienta

Preparación:

1.- En un sartén a fuego alto doramos en aceite de oliva la cebolla picada en cubos pequeños, junto con el pimentón picado en cubos muy pequeños, el cilantro picado y el tomate en conserva. 

2.- Cocinamos por unos 5 a 7 minutos, revolviendo de vez en cuando. Agregamos sal y pimienta a gusto. 

3.- Agregamos la carne y sellamos solo por unos segundos, no es necesario que quede cocida completamente, ya que luego terminará su cocción en el horno. 

4.- Retiramos y reservamos. Refrigeramos una vez esté tibio por aproximadamente 1 hora. 

5.- Disponemos sobre el mesón cada una de las masas y rellenamos en el centro; cerramos dejando un poco del relleno a la vista en el centro. 

6.- Llevamos al horno por unos 7 a 10 minutos a 190º o hasta que la carne y la masa estén completamente cocidas.

Para emplatar podemos acompañar con una rodaja de limón. 

Fondo: Ese jugador tiene buen filete

Filete con puré

Ingredientes:

Salsa de vino

  • 1 cebolla 
  • 200 gramos de champiñón 
  • 1 cucharada de pulpa de tomate 
  • 2 tazas de vino tinto 
  • 1 cucharada de harina 
  • ½ cucharadita de comino 
  • 2 hojas de laurel
  • Aceite de oliva 
  • Sal 
  • Pimienta

Puré

  • 600 gramos de papas
  • 1 cucharada de mantequilla 
  • ½ taza de leche
  • Sal 

Filete

  • 4 medallones de filete
  • ½ cucharada de mantequilla
  • Aceite de oliva
  • Sal 
  • Pimienta 

Preparación:

Filete

1.- En un sartén a fuego alto, sellamos cada uno de los medallones en un poco de aceite de oliva y mantequilla. Dejamos por 2 a 3 minutos por lado o hasta que se forme una leve costra. Reservamos.

Salsa de vino

1.- En una olla a fuego alto, doramos en un poco de aceite la cebolla picada en cubos pequeños hasta que esté transparente y blanda. Agregamos el laurel, comino, sal, pimienta y los champiñones cortados en láminas. Revolvemos y doramos bien por unos 10 minutos. Agregamos la pasta de tomate en conserva y revolvemos. 

2.- Bajamos a fuego medio-bajo. Agregamos el vino y la harina inmediatamente. Revolvemos enérgicamente hasta disolver por completo para evitar que se formen grumos. 

3.- Incorporamos los medallones de filete y dejamos por 30 a 40 minutos a fuego bajo tapado. 

Puré

Aplastamos con la ayuda de un machacador las papas recién hervidas y cocidas. Agregamos la mantequilla y la leche hasta obtener la consistencia deseada. Condimentamos a gusto.

Para emplatar, formamos una base de puré, y en el centro agregamos el medallón y encima la salsa de vino con champiñones. 

Postre: Dulce creación del 10

Chocotorta

Ingredientes:

  • 250 gramos de dulce de leche o manjar 
  • 250 Gramos de queso crema tipo Philadelphia
  • 2 paquetes de galletas de chocolate 
  • 1 taza de leche 

Preparación:

1.- En un bowl juntamos el dulce de leche con el queso crema a temperatura ambiente, hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Reservamos.

2.- En moldes individuales intercalamos capas de galletas pasadas por la leche y luego la mezcla de dulce de leche. 

3.- Llevamos a refrigerar por al menos 12 horas. 

Para emplatar podemos decorar con frutillas.

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