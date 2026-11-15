¡Un partido de alto sabor! Vero Bianchi y Toby Vega sorprendieron con sabores únicos en La Divina Comida

La periodista deportiva y el exfutbolista cambiaron la cancha por la cocina para participar en La Divina Comida: Desafío Duplas, donde pusieron a prueba sus habilidades culinarias con un menú que también tuvo guiños al mundo del fútbol.

Entrada: Gol de táctica Sfija

Empanadas árabes

Ingredientes:

500 gramos de carne molida

½ pimentón rojo en conserva

1 cebolla

½ taza de cilantro

1 taza de pulpa de tomate o tomate triturado en conserva

½ cucharadita de comino

8 masas para empanadas

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

1.- En un sartén a fuego alto doramos en aceite de oliva la cebolla picada en cubos pequeños, junto con el pimentón picado en cubos muy pequeños, el cilantro picado y el tomate en conserva.

2.- Cocinamos por unos 5 a 7 minutos, revolviendo de vez en cuando. Agregamos sal y pimienta a gusto.

3.- Agregamos la carne y sellamos solo por unos segundos, no es necesario que quede cocida completamente, ya que luego terminará su cocción en el horno.

4.- Retiramos y reservamos. Refrigeramos una vez esté tibio por aproximadamente 1 hora.

5.- Disponemos sobre el mesón cada una de las masas y rellenamos en el centro; cerramos dejando un poco del relleno a la vista en el centro.

6.- Llevamos al horno por unos 7 a 10 minutos a 190º o hasta que la carne y la masa estén completamente cocidas.

Para emplatar podemos acompañar con una rodaja de limón.

Fondo: Ese jugador tiene buen filete

Filete con puré

Ingredientes:

Salsa de vino

1 cebolla

200 gramos de champiñón

1 cucharada de pulpa de tomate

2 tazas de vino tinto

1 cucharada de harina

½ cucharadita de comino

2 hojas de laurel

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Puré

600 gramos de papas

1 cucharada de mantequilla

½ taza de leche

Sal

Filete

4 medallones de filete

½ cucharada de mantequilla

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Filete

1.- En un sartén a fuego alto, sellamos cada uno de los medallones en un poco de aceite de oliva y mantequilla. Dejamos por 2 a 3 minutos por lado o hasta que se forme una leve costra. Reservamos.

Salsa de vino

1.- En una olla a fuego alto, doramos en un poco de aceite la cebolla picada en cubos pequeños hasta que esté transparente y blanda. Agregamos el laurel, comino, sal, pimienta y los champiñones cortados en láminas. Revolvemos y doramos bien por unos 10 minutos. Agregamos la pasta de tomate en conserva y revolvemos.

2.- Bajamos a fuego medio-bajo. Agregamos el vino y la harina inmediatamente. Revolvemos enérgicamente hasta disolver por completo para evitar que se formen grumos.

3.- Incorporamos los medallones de filete y dejamos por 30 a 40 minutos a fuego bajo tapado.

Puré

Aplastamos con la ayuda de un machacador las papas recién hervidas y cocidas. Agregamos la mantequilla y la leche hasta obtener la consistencia deseada. Condimentamos a gusto.

Para emplatar, formamos una base de puré, y en el centro agregamos el medallón y encima la salsa de vino con champiñones.

Postre: Dulce creación del 10

Chocotorta

Ingredientes:

250 gramos de dulce de leche o manjar

250 Gramos de queso crema tipo Philadelphia

2 paquetes de galletas de chocolate

1 taza de leche

Preparación:

1.- En un bowl juntamos el dulce de leche con el queso crema a temperatura ambiente, hasta obtener una mezcla totalmente homogénea. Reservamos.

2.- En moldes individuales intercalamos capas de galletas pasadas por la leche y luego la mezcla de dulce de leche.

3.- Llevamos a refrigerar por al menos 12 horas.

Para emplatar podemos decorar con frutillas.