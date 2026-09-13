Agenda Criteria: Aprobación del presidente Kast registra leve aumento y llega a un 31%

La desaprobación del mandatario bajó, tras marcar la semana pasada su peor registro desde el inicio del Gobierno con un 58%.

Este domingo se publicó una nueva edición de Agenda Criteria, que mostró un leve aumento de un punto en la aprobación del presidente José Antonio Kast, a un 31%.

En tanto, la desaprobación bajó a 55%, tras marcar la semana pasada su peor registro desde el inicio del Gobierno con un 58%.

Encuestados evalúan a ministros y ministras

Respecto a los ministros y las ministras del gobierno de José Antonio Kast, entre los más conocidos se encuentran Ximena Rincón de Energía (80%), Jorge Quiroz de Hacienda (67%), Iván Poduje de Vivienda (64%) y Martín Arrau de Seguridad (60%).

Por otro lado, aquellos con menor porcentaje los ministros Daniel Mas de Economía (20%), Francisco Riveros de Deporte (20%) y Francisca Toledo de Medio Ambiente (17%).

Los encuestados también evaluaron a los secretarios de Estado. El ministro que registra la mayor imagen positiva es Iván Poduje, con un 36%, seguido por Martín Arrau, con un 32%, y Ximena Rincón, con un 30%.

Por otro lado, los peores evaluados son Francisco Riveros (7%), Francisca Toledo (8%) y Daniel Mas (9%).