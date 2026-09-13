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Agenda Criteria: Aprobación del presidente Kast registra leve aumento y llega a un 31%

La desaprobación del mandatario bajó, tras marcar la semana pasada su peor registro desde el inicio del Gobierno con un 58%.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Este domingo se publicó una nueva edición de Agenda Criteria, que mostró un leve aumento de un punto en la aprobación del presidente José Antonio Kast, a un 31%.

En tanto, la desaprobación bajó a 55%, tras marcar la semana pasada su peor registro desde el inicio del Gobierno con un 58%.

Encuestados evalúan a ministros y ministras

Respecto a los ministros y las ministras del gobierno de José Antonio Kast, entre los más conocidos se encuentran Ximena Rincón de Energía (80%), Jorge Quiroz de Hacienda (67%), Iván Poduje de Vivienda (64%) y Martín Arrau de Seguridad (60%).

Por otro lado, aquellos con menor porcentaje los ministros Daniel Mas de Economía (20%), Francisco Riveros de Deporte (20%) y Francisca Toledo de Medio Ambiente (17%).

Los encuestados también evaluaron a los secretarios de Estado. El ministro que registra la mayor imagen positiva es Iván Poduje, con un 36%, seguido por Martín Arrau, con un 32%, y Ximena Rincón, con un 30%.

Por otro lado, los peores evaluados son Francisco Riveros (7%), Francisca Toledo (8%) y Daniel Mas (9%).

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