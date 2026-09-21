Sismo se registra frente a las costas del norte del país: Revisa magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 08:48 de este lunes a 162 kilómetros al noroeste de Mejillones.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este lunes 21 de septiembre a la zona norte del país, específicamente frente a las costas de la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a las 08:48 horas, a 162 km al noroeste de Mejillones.

En esa línea, el organismo precisó que ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros.

Se trata de un nuevo sismo en la zona, que ya había registrado dos movimientos telúricos esta madrugada: uno de 3.8 a las 03:29 horas y otro de 3.0 a las 04:19 horas.