Rebaja en tarifa del TAG: En cuáles autopistas se aplicará, cuándo iniciaría y el precio

La propuesta considera extender los plazos de algunas concesiones a cambio de reducir sus tarifas. Revisa lo que se sabe hasta ahora sobre el monto, la fecha y las autopistas que podrían tener precios más bajos.

El gobierno se encuentra en negociaciones con las empresas concesionarias para concretar una rebaja en las tarifas del TAG.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, señaló que el proyecto lleva varios meses de conversaciones y busca reducir el impacto que tienen los peajes en el bolsillo de los automovilistas, considerando el aumento que han registrado estas tarifas.





“El ingreso per cápita de los chilenos ha aumentado menos que el valor de los peajes y eso ha generado una diferencia que el bolsillo lo siente. Y en ese contexto, como gobierno, ya llevamos varios meses trabajando de manera priorizada la manera de que, a cambio de un mayor plazo para las empresas concesionarias, se genere una reducción en el peaje”, sostuvo el secretario de Estado.

Las negociaciones también han incluido acercamientos con empresas concesionarias internacionales, varias de ellas de origen español, en el marco de reuniones y actividades vinculadas al Chile Day en España.

¿De cuánto va a ser la rebaja del TAG?

El biministro planteó que la rebaja de la tarifa del TAG debe ser “significativa”, considerando que el valor de los peajes ha aumentado durante los últimos años a un ritmo mayor que el ingreso per cápita de los chilenos.

Por ahora no se ha definido el monto exacto ni el porcentaje de la rebaja .

El titular de la cartera de Transportes adelantó que los porcentajes dependerán de las condiciones de cada contrato de concesión.

¿Cuándo se hará la reducción?

Según lo que informó Louis de Grange, el gobierno todavía se encuentra en conversaciones con las concesionarias para establecer las condiciones, por lo que aún no hay una fecha definida para que comience a aplicarse .

Dependiendo de los acuerdos con las concesionarias, la reducción podría comenzar a aplicarse en los meses que quedan de 2026 o en 2027.

En qué autopistas se hará la rebaja del TAG

Hay que tener en cuenta que la rebaja no aplicaría a todas las autopistas .

De acuerdo con lo informado por la autoridad, el foco estaría puesto en aquellas rutas que concentran un mayor flujo vehicular y cuyos contratos de concesión son más antiguos y están próximos a finalizar.

El mecanismo que se analiza para concretar la disminución consiste en extender los plazos de las concesiones a cambio de reducir los peajes.

Es decir, que las autopistas que tengan contratos próximos a vencer serán las primeras en aplicar el mecanismo de rebaja del TAG.

En cambio, las autopistas con contratos recientemente firmados y que aún tienen varios años de operación, quedarían fuera de estas negociaciones.