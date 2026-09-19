19/ 09/ 2026 21:58

Tarifas del TAG podrían bajar tras negociaciones de Gobierno con concesionarias

Recientes negociaciones entre el Gobierno y las concesionarias del país han revelado posibles reducciones en los cobros del sistema TAG como una medida para mejorar la economía de los chilenos. El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange indicó que “en aquellas concesionarias que son más nuevas, el compromiso del contrato establece hasta 40 años por lo tanto en ese caso la reducción de tarifas va a ser un poco menor, pero el objetivo es uno solo, aliviar el bolsillo de las personas”.