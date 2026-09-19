Parada Militar 2026: Así fue el retorno de la entrega de medallas por servicios extraordinarios

El gobierno del presidente José Antonio Kast retomó una tradición que no se realizaba desde 1986, en condecoración al valor para miembros del Ejército de Chile.

Después de 40 años, el Gobierno retomó una tradición olvidada durante esta Parada Militar 2026. Las autoridades entregaron medallas por servicios extraordinarios a miembros del Ejército de Chile.

El acto fue encabezado por el presidente José Antonio Kast, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela.

“El Ejército de Chile, en su afán de reconocer la labor, el esfuerzo y sacrificio de cada uno de sus miembros hará entrega de la condecoración al valor, al personal y por los motivos que se indican”, se escuchó en el Parque O’Higgins.

De esta manera, se hizo entrega de las medallas creadas mediante decreto supremo en 1945, que incluyen un cóndor con las alas extendidas y una estrella.

La condecoración al valor para miembros del Ejército no se realizaba desde 1986 durante una Parada Militar. Este Gobierno decidió retomar la tradición.