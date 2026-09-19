Balance de Fiestas Patrias: Carabineros reporta 13 muertos y 170 detenidos a nivel nacional

Carabineros realizó el segundo balance de tránsito, cuyo informe contabilizó los casos entre las 18:00 del pasado jueves y las 23:59 del viernes 18 de septiembre.

Durante la mañana de este sábado, Carabineros entregó el segundo balance de tránsito de Fiestas Patrias, donde se reportó la muerte de 13 personas producto de accidentes viales.

De acuerdo con el general Víctor Vielma, jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, la cifra representa un 86% más de personas fallecidas a comparación del año pasado.

El informe contabilizó los casos entre las 18:00 del pasado jueves 17 de septiembre y las 23:59 del viernes 18 de septiembre.

Según Carabineros, 251.874 vehículos salieron de la Región Metropolitana y se realizaron 10.900 exámenes.

Esto dejó como resultado a 170 detenidos a nivel nacional: 139 bajo los efectos del alcohol y 27 de drogas. Además, cuatro por conducción temeraria.