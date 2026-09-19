19/ 09/ 2026 11:47

Alerta con la parrilla: El clásico elemento de limpieza que puede poner en riesgo tu salud y tu asado

Continúan las celebraciones y los asados dieciocheros durante este fin de semana. En ese contexto, mantener la parrilla limpia es fundamental. Sin embargo, uno de los elementos que muchos chilenos utilizan para hacerlo puede representar un riesgo para la salud. Se trata de la escobilla metálica, una herramienta que puede parecer ideal para remover la suciedad, pero cuyas cerdas pueden desprenderse, quedar en los alimentos y provocar graves lesiones en el tubo digestivo. ¿Cuál es la forma más segura de limpiar la parrilla durante estas Fiestas Patrias? La respuesta, en la siguiente nota.