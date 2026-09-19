PDI detiene a acusado de fatal golpiza en La Granja

A 24 horas del crimen, personal de la PDI detuvo a quien sería el responsable de la fatal golpiza.

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI detuvieron a un hombre investigado por un homicidio ocurrido durante la madrugada de este jueves 18 de septiembre, en la intersección de Quince Poniente con Quinteros, en la comuna de La Granja.

De acuerdo con el comisario Gonzalo Luján, de la BH Sur, la víctima y el imputado, ambos en situación de calle, habrían iniciado una discusión, contexto en el que el detenido presuntamente utilizó un elemento contundente para agredirlo en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

El trabajo investigativo realizado en el sitio del suceso incluyó el levantamiento de evidencia, empadronamiento de testigos, reconocimientos fotográficos y análisis de registros de cámaras de seguridad, diligencias que permitieron establecer la identidad del presunto autor.

El imputado, un hombre adulto, fue detenido en flagrancia por detectives de la Brigada de Homicidios Sur y será puesto a disposición del Juzgado de Garantía competente para su respectivo control de detención.

De manera preliminar, el móvil del crimen correspondería a una riña.