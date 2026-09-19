Selçuk encontró pistas claves sobre Derin | Capítulo 45 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Haluk estalló furioso contra Volkan luego de leer un reportaje en su contra que incluía un video de él junto a Asya días antes de la desaparición de Derin.

Por otra parte, Selçuk realizó sus propias indagaciones para encontrar pistas que den con el paradero de su hermana. Afortunadamente, logró dar con un sujeto que será clave para la investigación.

En tanto, esta situación agobia cada vez más a Asya, quien ha comenzado a sufrir pesadillas a raíz de la desaparición de Derin. A esto se suma la presión de diversas personas que la culpan y responsabilizan por lo ocurrido.

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