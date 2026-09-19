Había ingresado a nadar: Encuentran cuerpo de hombre desaparecido en mar de Concón

La víctima, de 33 años, había ingresado a nadar al mar la tarde del viernes 18 de septiembre.

Este sábado, y tras un importante operativo policial, fue encontrado muerto un hombre que estaba desaparecido desde la tarde del viernes.

La víctima, de 33 años, había ingresado a nadar al mar en la desembocadura del río Aconcagua en Concón, Región de Valparaíso.





Radio Bío Bío indicó que el hallazgo fue realizado por un buzo que participaba en las labores de búsqueda desplegadas desde el mismo viernes.

También se informó que los operativos para dar con su paradero se iniciaron luego de que un familiar alertara a la autoridad marítima sobre la desaparición.

En la intensa búsqueda participaron embarcaciones de la Armada, botes salvavidas, un helicóptero naval, además de efectivos de la policía marítima, bomberos, Carabineros y personal civil.