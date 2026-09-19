IPS anuncia depósito para pensionados de BICE VIDA: Revisa cuándo será el pago de septiembre tras contingencia

Hubo pensionados que no cobraron presencialmente su PGU u otro beneficio previsional antes de Fiestas Patrias. Acá todos los detalles.

El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer una importante noticia para las personas pensionadas de BICE VIDA.

Resulta que quienes hayan sido afectadas por la contingencia en el pago de septiembre y que no cobraron presencialmente su PGU u otro beneficio previsional antes del feriado de este fin de semana largo, recibirán el monto correspondiente mediante depósito en su cuenta bancaria el miércoles 23 de septiembre .

La reemisión de estos pagos se realizará de manera automática, por lo que las personas no deben efectuar ningún trámite para recibir el depósito.

Durante el lunes 21 y martes 22 de septiembre, los montos que no fueron cobrados presencialmente antes del feriado se encontrarán en proceso de preparación para depósito bancario masivo. Por esta razón, durante esos dos días no habrá pago presencial para las personas afectadas por esta contingencia.





¿Por qué ocurrió esta situación?

Según se indicó, un grupo de personas pensionadas de BICE VIDA no recibió el depósito de su PGU y otros beneficios previsionales del IPS debido a una situación ajena al Instituto, relacionada con un error en la información proporcionada por esa compañía de seguros.

Ante esta situación, el IPS activó un plan de contingencia que permitió habilitar excepcionalmente estos pagos para cobro presencial en BancoEstado y BancoEstado Express hasta el 17 de septiembre.

Para aquellas personas pensionadas que no pudieron realizar ese cobro presencial, el IPS ya se encuentra preparando la reemisión de los pagos mediante depósito bancario para el 23 de septiembre.