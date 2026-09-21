Caso Molino Grollmus: Dictan penas que superan los 80 años de cárcel para principales condenados

Este lunes se dieron a conocer las sentencias contra los 18 condenados por el ataque armado e incendio ocurrido en agosto de 2022 en Contulmo, región del Biobío.

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer este lunes las sentencias contra los 18 condenados por el ataque armado e incendio del Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

Todos los acusados que llegaron a esta etapa del proceso fueron condenados por su participación en los hechos, incluyendo a tres personas que eran menores de edad al momento del atentado.

Durante la audiencia, se informó que cinco de los condenados recibieron penas que superan los 80 años de cárcel . A ellos se suman otros cinco sentenciados a penas que alcanzan los 65 años de presidio, mientras que un tercer grupo de cinco condenados deberá cumplir un total de 34 años tras las rejas.

En el caso de los adolescentes involucrados, dos de ellos fueron condenados a 10 años de internación, mientras que el tercero recibió una sanción de tres años de internación y libertad asistida, conforme a las normas especiales que rigen para menores de edad.





Más de 80 años de cárcel para 5 condenados

Tras conocerse las sentencias, el fiscal (s) del Biobío, Michelangelo Bianchi, destacó la magnitud de las penas impuestas.

“De acuerdo a la cuantía, la lectura de fallos que hemos escuchado el día de hoy, claramente es de las penas más altas”, afirmó. Además, sostuvo que la decisión judicial “es proporcional con la naturaleza de los hechos que se investigaron y que se dieron a juicio, y por el número de víctimas y la gravedad de estos hechos que produjeron esta sentencia”.





Respecto de los condenados adultos, el persecutor explicó que existieron diferencias en las sanciones debido a sus antecedentes penales.

Consultado sobre el impacto de la sentencia en la Resistencia Mapuche Lafkenche, Bianchi señaló que “es difícil llegar a esa conclusión con una sentencia”, aunque destacó que “los líderes, desde el punto de vista del liderazgo en este atentado, tanto respecto de Astete como de los líderes territoriales, recibieron condena por estos hechos”.

Asimismo, afirmó que tras las detenciones “los atentados descendieron prácticamente a cero” y que “acciones de reivindicación de la Resistencia Mapuche Lafkenche no han habido desde las detenciones de estos sujetos”.