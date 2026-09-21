Descarado robo en Viña: Utilizó modalidad del “torero” delante de 12 personas y nadie lo vio

Un sujeto aprovechó que un grupo de amigos estaba distraído compartiendo en un restaurante, para sustraer un bolso con una maniobra en la que escondió rápidamente el robo.

Un grupo de amigos fue víctima de un robo con la modalidad del “torero” al interior de un restaurante ubicado en pleno centro de Reñaca, en Viña del Mar, durante la jornada del pasado sábado.

El hecho ocurrió el sábado pasado mientras un grupo de 12 personas estaban compartiendo un almuerzo y conversando al interior del recinto.

De acuerdo con los antecedentes y las posteriores grabaciones de las cámaras de seguridad del local, una pareja ingresó al restaurante y comenzó a recorrer el lugar.





El hombre simulaba estar hablando por teléfono mientras observaba las pertenencias de los clientes, hasta que identificó un banano que uno de los jóvenes había dejado sobre una silla.

En ese momento el sujeto se acercó y, utilizando una prenda para ocultar sus movimientos, tomó el bolso en cosa de segundos en una maniobra que es utilizada en el denominado “robo del torero”.

La víctima del robo, Luis Manque, detalló el modus operandi que utilizaron los sospechosos, en el que destacó la rapidez de su actuar y la facilidad para distraer a los presentes.

“No se demoraron mucho, 20 minutos y ya teníamos los registros que efectivamente había una pareja que se pasearon de acuerdo a los videos que mostramos. Y en microsegundos él sacó el banano, nosotros todos conversando, el garzón sirviendo las mesas y desapareció“, aseguró.

Desde el restaurante explicaron que la pareja habría llegado inicialmente preguntando por una mesa para seis personas y luego fue cambiando el número de comensales, situación que habría servido como distracción.