Aunque la semana dieciochera ya quedó atrás, todavía quedan cinco feriados en lo que resta del año. Entre ellos, habrá dos fines de semana largos y uno corresponderá a un feriado irrenunciable. Conoce todos los detalles acá.

Tras el término de las celebraciones de Fiestas Patrias, muchas personas ya comienzan a mirar el calendario en busca de los próximos feriados de 2026 y nuevas oportunidades para descansar.

Aunque la semana dieciochera ya quedó atrás, todavía quedan cinco feriados en lo que resta del año. Entre ellos, habrá dos fines de semana largos y uno corresponderá a un feriado irrenunciable .

¿Cuándo es el próximo feriado después de Fiestas Patrias?

El próximo feriado después del 18 y 19 de septiembre será el lunes 12 de octubre, fecha en que se conmemora el Encuentro de Dos Mundos.

Al caer lunes, permitirá un nuevo fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.





Todos los feriados que quedan en 2026

Estos son los días festivos que aún quedan en el calendario chileno durante 2026: