Emergencia por maletín con material radiactivo en Temuco: Pasajero avisó al conductor y huyó

Tras la intervención de Bomberos, se determinó que el objeto correspondía a un densímetro nuclear, lo que activó un amplio operativo.

Un aparato radiactivo abandonado provocó una importante emergencia e incluso obligó a la movilización de Bomberos de Temuco durante la noche de este lunes.

Todo ocurrió luego de que un pasajero de un vehículo de aplicación (quien se trasladó hasta el Rodoviario) advirtiera al conductor de la presencia de un elemento “radiactivo”. Tras ello, el hombre se dio a la fuga.

Al advertir la situación, el conductor dio aviso a Carabineros, se dirigió hasta un cuartel de Labocar e informó que había un maletín.

Lo anterior derivó en la activación de un estricto protocolo que incluyó el cierre del recinto, corte de tránsito vehicular y peatonal y aislamiento.





La unidad de Hazmat de Bomberos concluyó que el objeto era un densímetro nuclear, un dispositivo portátil que utiliza fuentes radiactivas encapsuladas.

El instrumento es utilizado para constatar la humedad, densidad y otras mediciones técnicas.

Ahora, la policía indaga si el objeto fue robado desde algún área de construcción. En Chile, las sustracciones de densímetros nucleares son cada vez más comunes, especialmente porque los antisociales tienden a confundirlos con objetos de mayor valor.