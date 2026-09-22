Reportan caída de avioneta en Curacaví: Bomberos acude al lugar

El accidente aéreo se habría producido pasado el mediodía de este martes y su ocupante resultó ileso.

Cerca de las 12:40 horas de este martes, se activaron las alarmas de Bomberos de Curacaví, región de Valparaíso, por un accidente aéreo.

De acuerdo a la información preliminar, se trataría de la caída de un avión ligero a la altura de la Ruta 68, km 47, cerca del aeródromo de Curacaví.

A través de sus redes sociales, DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) confirmó que el tripulante de la aeronave resultó ileso.