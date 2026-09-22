Escudo de las Américas anuncia “congelación de activos” y restricciones contra 24 grupos criminales

Tras la adhesión de Chile, la alianza liderada por Donald Trump publicó una declaración conjunta que impulsa acciones coordinadas frente al crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

El gobierno de Chile oficializó este martes su incorporación al Escudo de las Américas, una alianza integrada por 15 países del continente que busca fortalecer la cooperación regional en materia económica, seguridad y coordinación multilateral.

La adhesión quedó plasmada en una declaración conjunta suscrita durante la reunión realizada en Nueva York, donde los países participantes manifestaron su intención de impulsar acciones coordinadas frente al crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.

En el documento, los Estados firmantes señalaron que buscan “fortalecer la resiliencia del hemisferio occidental” a través de tres pilares: Economía, seguridad y coordinación multilateral.

Asimismo, sostuvieron que una de sus prioridades será “defender nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica”, además de resguardar cadenas de suministro estratégicas, promover inversiones transparentes y reforzar la infraestructura digital de los países participantes.





La primera acción conjunta del Escudo de las Américas

Respecto a seguridad, la declaración plantea “defender la gobernanza democrática frente a las redes narcoterroristas armadas”, incluyendo la coordinación de sanciones y acciones financieras contra organizaciones criminales.

Además, los Estados participantes manifestaron su intención de “fortalecer la cooperación mediante un mayor intercambio de inteligencia” y “facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad”.

Uno de los pasajes centrales del texto sostiene que “una amenaza inmediata y compartida universalmente en nuestro hemisferio es la que representan las organizaciones narcoterroristas transnacionales”, las que, según el documento, “ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio, así como la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos”.

A partir de ese diagnóstico, los países anunciaron su primera acción conjunta y declararon su intención de:

Imponer “congelación de activos” .

. “Restricciones de inmigración y visado para miembros, asociados y simpatizantes de las organizaciones”.

“Responsabilidad penal para las personas que a sabiendas proporcionen apoyo material, incluido apoyo logístico, a dichas organizaciones”.

Finalmente, los gobiernos firmantes informaron que buscarán activar mecanismos regionales de coordinación y que se proponen “suscribir conjuntamente una solicitud formal al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos” para convocar un órgano de consulta bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con el objetivo de impulsar “la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas”.

Además, los participantes señalaron que “aúnan esfuerzos para defender su soberanía mediante la imposición colectiva de sanciones y otras medidas contra estos 24 grupos narcoterroristas”.

Los 24 grupos incluidos en la primera acción conjunta: