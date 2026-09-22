Vodanovic cuestionó a EFE tras decisión de postergar tramo soterrado de metrotren: “Necesitamos certezas”

“Una vez más nos enteramos por la prensa, sin ninguna instancia ni comunicación formal a los municipios”, acusó en redes sociales el jefe comunal.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, manifestó este martes su preocupación por la decisión de EFE de postergar el soterramiento del tramo Lo Errázuriz-Alameda.

Mediante una publicación en X, el jefe comunal cuestionó que el anuncio se realizara sin una comunicación formal a los municipios.

“Una vez más nos enteramos por la prensa, sin ninguna instancia ni comunicación formal a los municipios”, acusó en la red social.

En esa línea, señaló que el municipio solicitó de manera formal a la empresa de ferrocarriles explicar las razones detrás de la decisión, además de pedir “los nuevos plazos y el cronograma actualizado de las obras”.

“La zona poniente necesita certezas”

Vale recordar que la empresa estatal decidió postergar el tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda y declaró desierta su licitación. El servicio mantiene su inicio previsto para 2028, pero inicialmente conectará con la futura estación Lo Errázuriz de Metro.

Actualmente en ejecución, el proyecto contempla los tramos Cerrillos-Malloco y Malloco-Melipilla, que suman 58 kilómetros. EFE informó que concentrará allí sus recursos mientras busca avanzar en cambios normativos asociados al tramo soterrado.

Por lo mismo, el alcalde destacó la relevancia del proyecto para Maipú y otras comunas, afirmando que el tren “ayudará a reducir de manera sustancial los tiempos de viaje de cientos de miles de personas”.

“La zona poniente de la ciudad necesita certezas sobre la continuidad y ejecución completa de un proyecto que hemos esperado por más de 35 años”, sostuvo en su publicación.

Vodanovic, finalmente, agregó que el tramo soterrado corresponde a una obra “largamente esperada por los vecinos de Maipú y diversas comunas” y planteó la necesidad de contar con información clara sobre su continuidad.