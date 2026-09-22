“No recibes justicia”: La indignación de familia tras fallo que dejó en libertad al autor de fatal atropello
Este martes se conoció el desenlace de un siniestro que provocó gran impacto en su momento, el atropello de una joven a las afueras de un condominio en Vitacura. José Gregorio Colina Flores, autor del fatal atropello de Paulina Fuentes, fue sentenciado por la justicia pero a una pena de solo 61 días de presidio. Y por eso se le otorgó el beneficio de remisión condicional, lo que significa que no irá a la cárcel. La familia de la víctima está indignada con esta condena y pide ahora pide justicia.