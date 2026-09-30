Renuncia seremi de Economía de O’Higgins: Es la tercera salida en el mismo día

La salida de Juan Carlos Meléndez se suma a las de la seremi de Desarrollo Social y Familia, Kattia Durán, y del seremi de Vivienda de la RM, Sebastián Norambuena.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo informó este miércoles la salida de Juan Carlos Meléndez Santelices del cargo de Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Economía de la región de O’Higgins.

Según comunicó la cartera, Meléndez presentó su renuncia al cargo con efecto inmediato , por lo que dejó de ejercer sus funciones como representante en la región.

En su reemplazo fue designado Sebastián Vargas Ibaceta, quien asumirá oficialmente como nueva autoridad regional a partir de este jueves 1 de octubre.





Vargas es ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y cuenta con un Magíster en Administración de Empresas Silvoagropecuarias de la misma casa de estudios.

Tercera renuncia del día

La renuncia de Juan Carlos Meléndez como Seremi es la tercera que va en el día , tras las salidas de la seremi de Desarrollo Social y Familia, Kattia Durán, y del seremi de Vivienda de la RM, Sebastián Norambuena.

En el caso de Durán, presentó su renuncia por motivos familiares, mientras que a Norambuena le solicitó la renuncia el propio ministro de la cartera, Iván Poduje.