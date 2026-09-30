Isidora Uribe hace historia: TIME destacó a joven chilena entre las estrellas emergentes del mundo

La activista y estudiante de Derecho de 21 años aparece en la edición TIME100 Next 2026, listado que reúne a figuras emergentes que están generando impacto en diferentes áreas a nivel mundial.

La joven chilena Isidora Uribe, recordada por haber sido niña embajadora de la Teletón, alcanzó un importante reconocimiento internacional al ser incluida por la revista TIME entre las “100 estrellas emergentes más influyentes del mundo”.

La activista y estudiante de Derecho de 21 años aparece en la edición TIME100 Next 2026, listado que reúne a figuras emergentes que están generando impacto en diferentes áreas a nivel mundial.

En el caso de Uribe, la publicación destacó especialmente su trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El texto fue escrito por Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

“De los 1.300 millones de personas con discapacidad en todo el mundo, millones son niños y jóvenes que aún enfrentan barreras para el aprendizaje, la participación y la integración. Isidora Uribe Silva está derribando esas barreras “, señaló Russell.

TIME también recordó que en 2025 la Fundación Roosevelt le otorgó el premio Freedom From Want, mientras que Naciones Unidas ha reconocido su labor en esta causa.

“Al ayudar a otros a encontrar su lugar, Isidora encontró el suyo propio: abrir puertas para los demás como líder y defensora”, agregó Russell.





La reacción de Isidora Uribe al reconocimiento de TIME

Tras conocerse su inclusión en TIME100 Next, la joven reaccionó a través de sus redes sociales y destacó el significado que tiene este nuevo hito en su trayectoria.

“Este reconocimiento tiene un significado muy especial para mí, porque representa un camino que comenzó hace varios años, cuando, siendo adolescente, decidí crear Fundación Encuentra Tu Lugar con una convicción que hasta hoy sigue siendo la misma”, expresó.

La estudiante agregó que “ tener una discapacidad nunca debería significar tener menos oportunidades para aprender, participar, trabajar, decidir o encontrar nuestro lugar en el mundo”.

De embajadora de la Teletón a activista internacional

La historia pública de Isidora comenzó cuando era una niña. En 2011, con solo seis años, fue embajadora de la Teletón.

Años después, cuando aún era adolescente, Isidora, quien vive con parálisis cerebral, fundó Encuentra Tu Lugar, organización enfocada en contribuir a que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en los ámbitos educativo, laboral y comunitario.

Su trabajo posteriormente alcanzó reconocimiento internacional. En 2022 fue seleccionada por Naciones Unidas como una de los 17 jóvenes líderes mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, se desempeña como activista juvenil nacional de género para ONU Mujeres, integra el Comité de Movilización Adolescente de Generación Igualdad y forma parte de la Red de Mujeres Líderes de ONU Mujeres.

Actualmente, Isidora cursa cuarto año de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras continúa impulsando iniciativas relacionadas con la inclusión, la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad.

En el listado de TIME también figura la emprendedora chilena Cristina Etcheberry, cofundadora de la fintech Toku.