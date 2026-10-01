Temblor hoy 1 de octubre de 2026 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este jueves por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este jueves 01 de octubre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, jueves 1 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 04:31 horas.

Epicentro: 12 km al Sur de San Fernando, región de O’Higgins.

Profundidad: 82 km.

Magnitud: 3.4

Hora: 03:00 horas.

Epicentro: 15 km al Norte de Vichuquén, región del Maule.

Profundidad: 18 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?