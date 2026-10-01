01/ 10/ 2026 07:28

Balean a adulto mayor y dueño de almacén en Maipú: Víctima es un excarabinero

Un asalto se produjo en un almacén ubicado en la comuna de Maipú, donde dos delincuentes intimidaron con un arma de fuego al dueño, un adulto mayor de 70 años y carabinero en retiro, quien ante la amenaza entrega el dinero y las cajetillas de cigarros que le solicitaron. Cuando los antisociales se iban, el adulto mayor ingresó a buscar un arma debidamente inscrita y realiza disparos. Los delincuentes respondieron de la misma manera y lesionaron a la víctima en su abdomen y rostro, donde se encuentra en estado de gravedad en el Hospital El Carmen y fuera de riesgo vital.