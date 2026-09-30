30/ 09/ 2026 23:24

Operación Apocalipsis: Álex Vega, el exdirigente de Gendarmería que cayó por presunta red de corrupción

Uno de los líderes del gremio más fuerte de Gendarmería hoy es custodiado por las mismas personas que durante años lo consideraron un colega. Se trata del exgendarme Álex Vega, quien la madrugada de este miércoles fue detenido en el marco de la Operación Apocalipsis, la misma que en diciembre dejó 71 detenidos y una red de corrupción al descubierto. La Fiscalía investiga a este exlíder gremial por cohecho, lavado de activos y apremios ilegítimos con resultado de muerte, este último delito por el fallecimiento de un reo en Santiago 1 en 2018.