Por maltrato habitual en contexto de VIF: Madre de la hija de Guillermo Maripán se querelló contra el futbolista

En la acción legal se presentan pruebas donde se acusa a Guillermo Maripán de ejercer violencia psicológica y económica e incluso el documento muestra que el jugador le planteó abortar a la bebé.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la tramitación de la querella interpuesta por Loreto Inostroza contra el futbolista Guillermo Maripán por maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

La acción legal fue presentada en julio de este año y Loreto, quien es madre de la única hija de Maripán, acusa maltrato psicológico y violencia económica.

Además, la mujer presentó pruebas donde se expone que el futbolista habría solicitado que Loreto abortara a su bebé e incluso modifica los montos de la pensión de alimentos dependiendo de la “voluntad” que ve en la demandante.





En esa misma línea, la acción judicial plantea que desde hace casi una década existieron una serie de episodios donde además habría amenazas y conductas destinadas a ejercer control sobre ella mediante recursos económicos.

Una semana después de que se presentara la querella, el tribunal decretó la prohibición de acercamiento de Maripán a la denunciante y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, incluidas las plataformas telemáticas, a menos que se hablen de temas relacionados con la hija en común.

¿Qué episodios menciona Loreto?

Según expone la querella, la relación entre Loreto y Guillermo comenzó en 2026, se mudaron a España y dado que ella no trabajaba, el futbolista le daba una mensualidad de mil euros, casi $1.100.000 pesos chilenos.

Cuando terminaron el vínculo, “decidí volverme a Chile. Al llegar, casi inmediatamente recibí una llamada de Guillermo Maripán, tratándome de ladrona por haber gastado la mesada que él me daba, y que debía devolver el dinero; de lo contrario, sufriría consecuencias”, relata la demandante.

Un embarazo y un aborto espontáneo

En 2018, Loreto plantea que quedó embarazada por primera vez y presenta capturas de pantalla de WhatsApp donde Guillermo la habría instado a abortar.

“No te preocupes. En Chile será ilegal, pero hay muchas maneras de hacerlo (…) El tema pastillas que te comenté, yo lo viví, sí, sé cómo es y sé que es efectivo y si hace bien, tampoco hace daño”, escribe quien sería Maripán.

Asimismo, en otra conversación se detalla: “Lore, no estás abortando a los 6 meses cuando ya tienes guata y se te mueve dentro tuyo”.

“Producto del mal estado provocado por la violencia ejercida por el padre, perdí el embarazo producto de un aborto espontáneo. Sin embargo, pese a la dolorosa pérdida y pese a las certificaciones médicas, Guillermo Maripán me obligaba bajo amenaza que no debía contar a nadie del embarazo y pérdida de nuestro bebé. Que si lo hacía, él se encargaría de desmentirlo y que yo sufriría las consecuencias económicas”, detalla la demandante.

En 2024 la demandante plantea que vuelve a quedar embarazada y, según su relato, el futbolista habría exigido una prueba de ADN, siendo positivo el resultado.

Las acusaciones de violencia psicológica y económica

Sin embargo, Inostroza relata que la violencia económica habría aumentado. Ambos habrían acordado la compra de un vehículo que permitiera el desplazamiento de la mujer y el bebé de ambos.

En las conversaciones expuestas, quien sería Maripán retira este apoyo económico y decide ir a buscar el vehículo. Lo mismo ocurre con un departamento en Vitacura, de donde habrían sido desalojadas tras una discusión entre Inostroza y Guillermo.

La hija de ambos nació en 2025 y la madre inició una demanda por pensión de alimentos. Maripán le habría advertido que la decisión tendría consecuencias para ella.

A comienzos de 2026, la acción legal detalla que el futbolista habría pagado $1.200.000 mensuales por concepto de alimentos y la mitad del costo de una asesora del hogar destinada al cuidado de la niña.

La querellante relata que posteriormente se suspende el pago como una forma de represalia por parte de Guillermo, luego de una diferencia relacionada con el régimen de comunicación mediante videollamadas.

Asimismo, en uno de los chats, quien sería Maripán detalla que en junio de 2026 le transfiere $1.800.000 y comenta: “Volví al monto que habíamos acordado hace algunos meses, ya que vi una mejor voluntad de tu parte por el bienestar y futuro de nuestra hija”.

En otros mensajes se califica a Loreto como “controladora”, “hipócrita”, “materialista” y se cuestiona su desempeño como madre.

Loreto pide una pena de tres años de presidio menor en su grado medio, además de las accesorias legales correspondientes.

La resolución donde se decretan las medidas cautelares a Guillermo establece que las restricciones anteriormente mencionadas no impiden la relación directa y regular que Maripán mantiene con su hija.

Es por ello que puede comunicarse o acercarse a la madre exclusivamente cuando ello sea necesario para dicha relación.