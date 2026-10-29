Revocan prisión preventiva del último imputado que seguía en la cárcel por crimen de Cristóbal Miranda

La Corte de Apelaciones de Concepción dejó con arresto domiciliario a Agustín Saavedra, último imputado que estaba en prisión preventiva por el homicidio del joven de 20 años.

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó la prisión preventiva de Agustín Saavedra, último imputado que estaba en la cárcel por el homicidio de Cristóbal Miranda.

En una votación dividida, dos de los tres ministros que componían dicha instancia decidieron revocar la cautelar más gravosa para dejar al imputado con arresto domiciliario.

Con esto, los siete formalizados hasta ahora por homicidio calificado tienen cautelares menos gravosas que la prisión preventiva.

Cabe señalar que el joven de 20 años perdió la vida tras recibir una brutal golpiza en una fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano.





Madre de Cristóbal Miranda expresó su molestia

Caroline Olivares, madre de Cristóbal, expresó su descontento con el fallo. “Esto vuelve a reforzar que la justicia que tenemos en Chile es una justicia garantista, y mientras todo siga igual, nuestro país va a seguir cayendo en un hoyo infinito de violencia”.

“Y vuelvo a insistir a todos los que tienen que ver con la justicia y también al Gobierno a que revisen qué está pasando. Yo me pregunto, ¿Cuál es el peso de la ley?”, afirmó Olivares.