“Tercermundista” y “panchita”: el caso viral de chilena que denuncia ataque racista en un gimnasio en Australia

A la mujer se le habría prohibido seguir entrenando en el gimnasio tras lo sucedido, por lo que el diputado Sebastián Videla anunció que ingresará un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este jueves, el diputado Sebastián Videla se refirió al ataque verbal racista que denunció una chilena en Australia, cuyo registro se viralizó en redes sociales.

El parlamentario repudió lo sucedido y aseguró que ingresará un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.





¿Qué pasó con una ciudadana chilena en Australia?

Los hechos se remontan al pasado martes 27 de octubre a eso de las 16:00 horas en el gimnasio Snap Fitness de Kogarah, barrio ubicado al sur de la ciudad de Sidney.

Tras un presunto desacuerdo entre la ciudadana chilena y un ciudadano que sería español, este último procede a decirle: “Que te cojo el teléfono y te lo rompo ahí”.

La mujer grabó el incidente, donde se ve que el hombre se acerca a ella y luego le dice: “Chilena, tercermundista, panchita de m…, panchita de m… Si no fuese por nosotros, estarías colgando de los árboles todavía”.

El término “panchita” se usa de forma despectiva y, según la Real Academia Española, significa: “Hispanoamericano de aspecto aindiado”.

Ella espera a que el hombre se retire del gimnasio y le dice: “Chao, rubio”. Luego, la fémina habría recibido un mensaje de la administración del recinto, diciéndole que no podía volver a entrenar ahí.

¿Qué dijo el diputado Videla?

A través de su cuenta de X, el diputado Videla aseguró que habló con la afectada y escribió: “Es absolutamente inaceptable el nivel de racismo, xenofobia y amenazas que habría sufrido una compatriota chilena, oriunda de Antofagasta”.

En esa misma línea, agregó: “Ante esta situación, haré llegar un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, solicitando que se recaben los antecedentes y se realicen las gestiones diplomáticas y consulares correspondientes”.

“No podemos tolerar que una compatriota sea discriminada, amenazada o humillada en el extranjero. Exigimos una investigación seria y el pleno respeto de sus derechos”, concluyó el parlamentario.

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