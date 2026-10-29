Reportan caída de granizo y activación de quebradas tras intensas precipitaciones en la región de Coquimbo

Además, Senapred decretó alerta amarilla para tres comunas de la región por tormentas eléctricas.

La Red Geocientífica de Chile y a través de sus redes sociales, informó sobre fenómenos climáticos en la región de Coquimbo.

Primero se indicó sobre una importante caída de granizo de tamaño muy considerable, esto ocurrió en la comuna de Río Hurtado.

ESTÁ PASANDO – COQUIMBO ⚠️ Se registra activación de quebrada en el sector Morillos, de la comuna de Río Hurtado, por fuertes precipitaciones. Entre las 15:09 y las 16:09 cayeron 11,7 mm (estación DGA). — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 29, 2026

Además, y tras intensas precipitaciones, donde cayeron 11,7 milímetros en una hora, se activó una quebrada en el sector Morillos de la mencionada comuna.

Senapred decretó alerta amarilla para las comunas de Río Hurtado, Salamanca y Vicuña por tormentas eléctricas.