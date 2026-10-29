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Reportan caída de granizo y activación de quebradas tras intensas precipitaciones en la región de Coquimbo

Además, Senapred decretó alerta amarilla para tres comunas de la región por tormentas eléctricas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

La Red Geocientífica de Chile y a través de sus redes sociales, informó sobre fenómenos climáticos en la región de Coquimbo.

Primero se indicó sobre una importante caída de granizo de tamaño muy considerable, esto ocurrió en la comuna de Río Hurtado.

Además, y tras intensas precipitaciones, donde cayeron 11,7 milímetros en una hora, se activó una quebrada en el sector Morillos de la mencionada comuna.

Senapred decretó alerta amarilla para las comunas de Río Hurtado, Salamanca y Vicuña por tormentas eléctricas.

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