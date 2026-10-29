PDI detiene a mujer por amenazas de muerte al presidente Kast durante su visita al Ñuble

La detenida tiene 22 años y realizó las amenazas mediante redes sociales. Este viernes pasará a control de detención.

Una mujer de 22 años fue detenida en la ciudad de Chillán, región del Ñuble, por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones tras realizar amenazas de muerte contra el presidente José Antonio Kast.

Radio La Discusión indicó que el procedimiento fue desarrollado en coordinación con personal del Cibercrimen de la región Metropolitana, luego de que se detectaran amenazas directas contra el mandatario a través de un perfil de Instagram.





El prefecto de la PDI de Ñuble, Nelson Contreras Irrazábal, afirmó. “A través de un perfil de Instagram, en redes sociales, una persona realizaba amenazas directas de muerte hacia el presidente de la República”, partió señalando.

“Es por ello que los detectives de la Bicrim Chillán realizaron las primeras diligencias, logrando dar con el paradero de la persona, correspondiente a una mujer mayor de edad, quien portaba un equipo telefónico de donde mantenía el perfil desde el cual se habían realizado dichas amenazas”, agregó.

También se informó que los mensajes hacían referencia a la visita presidencial a Ñuble de este jueves por motivo de la inauguración del nuevo Instituto Teletón.

Por último, se indicó que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinó que la detenida pasará a control de detención este viernes.