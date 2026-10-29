Senapred emite alerta y activa mensajería SAE por crecida de río Hurtado en la región de Coquimbo
La entidad pidió no acercarse a la ribera del río tras las intensas precipitaciones y caída de granizo que afectaron a la región.
A través de sus redes sociales, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) emitió una alerta por la crecida del río Hurtado en la región de Coquimbo.
Cabe señalar que esto ocurrió por las intensas precipitaciones y caída de granizo que afectaron a la región durante la tarde de este jueves, cuando cayeron más de 11 milímetros en una hora.
La entidad pidió no acercarse a la ribero del río y activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).
🔴 #SENAPREDInforma
¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida EVITE acercarse a la ribera del Río Hurtado en la comuna de #RíoHurtado, Región de Coquimbo.
Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería #SAE.
Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de los equipos de respuesta en terreno.
— SENAPRED (@Senapred) October 29, 2026