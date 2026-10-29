Senapred emite alerta y activa mensajería SAE por crecida de río Hurtado en la región de Coquimbo

La entidad pidió no acercarse a la ribera del río tras las intensas precipitaciones y caída de granizo que afectaron a la región.

A través de sus redes sociales, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) emitió una alerta por la crecida del río Hurtado en la región de Coquimbo.

Cabe señalar que esto ocurrió por las intensas precipitaciones y caída de granizo que afectaron a la región durante la tarde de este jueves, cuando cayeron más de 11 milímetros en una hora.





La entidad pidió no acercarse a la ribero del río y activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).