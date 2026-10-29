“Tengo un as bajo la manga”: Abogada de Pamela Díaz reveló estrategia legal y Sergio Rojas respondió con todo

“El pasado se volverá a hacer presente”, dijo Rojas, quien adelantó que llevará a tribunales a un testigo que nadie espera.

Este jueves, Pamela Díaz y Sergio Rojas se encontraron en tribunales en medio de la querella por injurias graves con publicidad que presentó “La Fiera” contra el periodista.

En ese contexto, la abogada de Díaz, Fadwa Rabi Sukni, reveló su estrategia legal y Sergio Rojas atacó con todo en Plan Perfecto, asegurando que él también tiene “un as bajo la manga”.

¿Cuál es la estrategia legal de la abogada de Pamela Díaz?

En conversación con “Quién Dijo Qué”, Fadwa confesó: “Que le queden los papeles manchados; Pamela busca que a Sergio se le condene, que se le condene por el delito de injurias graves con publicidad y este aparezca en su extracto de filiación”.

En esa misma línea, aseguró que el periodista “jamás va a ir a la cárcel, no, si él lo hace porque es parte de su show mediático, del programa ese que tiene, pero jamás va a ir a la cárcel”.

El magistrado le pidió a Fadwa ofertar y ella sugirió 61 días de cárcel con una multa de 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM), equivalente a $72.151 pesos. Sergio no aceptó, por lo que el juicio continúa.

“Con eso él igual hubiese quedado condenado, si lo que la Pamela quiere y lo que yo también busco al final es que se le condene, que le quede, por decirlo vulgarmente, que le queden los papeles manchados, porque les recuerdo que vienen querellas”, admitió la abogada.

Sergio se enfrentará a Leonardo Farkas en tribunales y el resultado podría cambiar si el periodista es condenado y atraviesa ese juicio sin una irreprochable conducta anterior.

¿Qué respondió Sergio Rojas?

En el último capítulo de Plan Perfecto, Sergio confesó: “Con lo que ella no cuenta (Pamela) es que yo tengo un as bajo la manga”.

“Así que, qué bueno que esté grabando su docureality porque voy a llevar a un testigo que, lo único que les voy a decir, es: El pasado se volverá a hacer presente”, aseguró el periodista.

Finalmente, Sergio concluyó: “Es una mujer que yo creo que Pamela Díaz; cuando la vea, se le va a venir el mundo abajo y mira, todas las culpas se pagan en esta vida y yo creo que le llegó el momento a Pamela de reencontrarse con todos sus fantasmas del pasado”.

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