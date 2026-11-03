La ruta del secuestro: los lugares donde estuvo Martín Pérez antes de ser asesinado
Pasan los días y más antecedentes se conocen respecto al secuestro y homicidio de Martín Pérez. Cerca de cuatro millones de pesos habría pagado su familia para que el joven fuera liberado, dinero que fue dejado en un bolso en una plaza y que fue retirado por un motociclista. Este martes fue formalizado el último detenido, un joven de 17 años acusado de ser el autor material de los disparos que acabaron con la vida de la víctima. En la siguiente nota, te mostramos los lugares donde estuvo el joven antes de ser asesinado.