Lo apodan “El Ñañito”: Lo que se sabe del adolescente que habría disparado a Martín Pérez tras secuestro

El adolescente de 17 años fue mencionado en la declaración de uno de los imputados por el crimen. Este martes fue formalizado y quedó con la medida cautelar de internación provisoria.

Un adolescente de 17 años quedó en internación provisoria tras ser formalizado por el delito de secuestro con homicidio de Martín Pérez Burgos.

Se trata de un sujeto de nacionalidad venezolana conocido como “El Ñañito”, quien habría sido quien disparó a Martín, según reveló uno de los imputados durante su declaración.

El rol de “El Ñañito” en el secuestro con homicidio

Los captores llevaron primero a Pérez a una fábrica abandonada en Quinta Normal, donde grabaron videos para exigir dinero a su familia.

Durante el traslado hacia un segundo lugar de cautiverio, en Colina, el joven habría logrado salir del vehículo e intentado saltar una reja.

Fue en ese momento, según el relato, cuando el adolescente lo habría perseguido y disparado unas cuatro veces.

El declarante dijo que desconocía si los tiros alcanzaron a la víctima.





La Fiscalía situó la muerte de Martín entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada del día siguiente al secuestro. Pese a ello, los captores habrían seguido enviando a la familia videos grabados durante el cautiverio y exigiendo dinero por su liberación.

“Lo que tenemos claro es que todas las personas que iban con la víctima en el momento en que se produce su muerte, están capturados y en prisión preventiva“, afirmó el fiscal Pablo Sabaj, de la Fiscalía Supraterritorial.

En ese sentido, el persecutor sostuvo que las declaraciones en las que “se culpan entre ellos” siempre ocurren y todos están siendo investigados por el delito de secuestro con homicidio.

“No es necesario que todos hayan disparado para ser responsables de esto”, explicó.