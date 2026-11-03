Revelan identidades de tragedia aérea en EEUU: hay dos niños entre las víctimas fatales en Florida

El avión descendió 27 mil pies en el transcurso de un minuto, justo antes de que se interrumpiera la transmisión de datos de seguimiento de vuelo. Las nueve personas que iban a bordo murieron, entre ellos, dos niños.

Este martes se confirmaron las identidades de las víctimas fatales del accidente de un avión privado que se estrelló en Palm Beach, Florida, mientras viajaba con destino a las Bahamas tras despegar desde Texas.

Los investigadores analizan las comunicaciones de Filgueiras con la torre de control, en las que alertó sobre fuerte turbulencia, temperaturas extremas y presencia de hielo en las alas antes del impacto.

Por otra parte, la Administración Federal Aérea de Estados Unidos indaga si la aeronave se desintegró en el aire producto de las condiciones antes de estrellarse contra el suelo.

Quiénes son las víctimas de la tragedia

Entre los fallecidos se encuentra el empresario tecnológico Adam Robinson junto a su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos pequeños, además de la cuidadora de los menores, Anita María Cetina, y dos acompañantes identificados como Rachel Reed y Charmy Fair.

También se dieron a conocer los antecedentes de la tripulación de la aeronave, compuesta por el piloto Jeff Gregory, de 55 años, y la copiloto Natalia Filgueiras, de 20 años.





Adam Robinson y Helen Sharp

El empresario tecnológico de Texas Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos, Emma, de 4 años, y Charlie, de 2, murieron en el accidente, según un comunicado conjunto de las familias de los pasajeros.

“Helen y Adam protagonizaron una historia de amor que durará para siempre. Su calidez, generosidad y don para hacer que la gente se sintiera bienvenida conmovieron a muchísimas personas”, dice el escrito.

En su perfil de LinkedIn, Robinson se describía a sí mismo como el fundador y director ejecutivo de RB2B y Retention.com, y como director ejecutivo de Moltsets, informó BBC Mundo.

Anita Maria Cetina, Rachel Reed y Charmi Fehr

Cetina, Reed y Fehr también viajaban a bordo del jet con Robinson Sharp y sus hijos. Los Rachel y Charmi fueron descritos como personas “llenas de alegría y espíritu aventurero” en un comunicado.

“Amaban a su gente con intensidad, plenitud y sin reservas. Desde el momento en que se conocieron, se comprometieron por completo el uno con el otro y con la vida que estaban construyendo”, expresa la carta.

Nathalia Filgueiras

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, era la copiloto del avión y obtuvo su licencia de piloto a los 17 años. Su madre, Camila Corteleti, confirmó que su hija falleció en la explosión.

En una entrevista de 2023 con CBS News, Filgueiras se refirió al hecho de recibir su licencua cuando cursaba el último año de la escuela secundaria. “Me gusta ser diferente a los demás”, dijo por aquel entonces.

Jeff Gregory

Jeffrey Gregory, de 55 años, fue el piloto del avión según East Coast Jets, una compañía de vuelos chárter privados donde Gregory desempeñaba funciones.

“Nos entristece profundamente saber que el capitán Jeff Gregory se encontraba entre las personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en Palm Beach”, declaró la compañía en un comunicado.